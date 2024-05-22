Более ста пар решили пожениться в парках Подмосковья

Более 115 пар выбрали подмосковные парки местом регистрации брака. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

Всего с начала года в регионе брак зарегистрировали более тринадцати тысяч пар. Торжественную церемонию можно провести не только в отделениях ГУ ЗАГС Московской области, но и на выездных площадках.

«Так, например, в шести городских парках мы установили торжественные арки для бракосочетания, а всего у нас открыто шестьдесят выездных площадок — это парки, музеи, усадьбы и парк-отели», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

В следующем месяце в регионе начнет работать свадебный портал «Свадьба в Подмосковье». Там будут представлены все доступные для регистрации брака локации, информация о свадебных трендах и многое другое.