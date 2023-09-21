Более ста рабочих продолжают возводить новую школу в Ленинском округе

Строители выполняют монолитные работы на уровне 3-го этажа здания нового образовательного учреждения восточнее деревни Ермолино в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Ожидается, что в четырехэтажном здании общей площадью порядка семнадцати тысяч квадратных метров разместят блоки-модули начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. Открытие данной школы запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что областные гранты получат тридцать лучших спортивных школ Подмосковья.