Более ста семидесяти переселенцев из аварийного жилья ожидают свой дом в Пушкино

Возведение многоквартирного жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья продолжается на улице Октябрьская в городском округе Пушкинский. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент на площадке задействовано более семидесяти рабочих и пять единиц спецтехники. Ведутся монолитные работы на уровне 8-го этажа здания. Подрядчик также уже приступил к отделочным работам на первом этаже здания. Завершить все работы планируется в декабре этого года.

Ожидается, что в новые квартиры переедут 65 семей, которые сейчас проживают в шестнадцати аварийных домах. Общая расселяемая площадь составит более двух тысяч семисот квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе завершится расселение из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.