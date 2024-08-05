Более ста семидесяти выпускников медколледжа трудоустроились в медорганизации Подмосковья

После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в региональные медицинские организации трудоустроились уже 175 выпускников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства Людмила Болатаева подчеркнула, что в регионе заинтересованы в привлечении не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием. Для этого ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в региональном медицинском колледже.

Так, в прошлом году количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже составляло чуть менее двух с половиной тысяч, а в этом уже почти три тысячи.

Напоминаем, что для молодых специалистов со средним медицинским образованием в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата в размере семи тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья.