Более ста сорока рабочих продолжают возводить новый образовательный комплекс в Нахабино

Строители приступили к монтажу окон и витражей в здании образовательного комплекса в поселке Нахабино в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте продолжаются работы по монтажу системы вентиляции, водоснабжения и отопления, выполняется отделка помещений, а также утепление фасада. Строительная готовность на сегодняшний день составляет уже почти тридцать пять процентов.

Ожидается, что четырехэтажное здание площадью более шестнадцати тысяч квадратных метров будет состоять из блока дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 150 малышей, и основного блока школы для 900 учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для подмосковных школ.