Более ста тысяч онкоскринингов полости рта провели в Подмосковье с начала этого года

Региональный проект «Стоматология: перезагрузка» помог увеличить частоту проведения диагностик новообразований в полости рта пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе выявление на ранней стадии онкологии полости рта увеличилось на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет ее в полость рта, любое отклонение от нормы светится по-другому. При этом диагностика проводится бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка ста поликлиник как взрослых, так и детских «перезагрузят» в Подмосковье в этом году.