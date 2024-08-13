Более ста тысяч подмосковных семей получили выплату на школьную форму

«В августе мы автоматически перечислили выплату на школьную форму — три тысячи рублей, а многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по семь тысяч рублей на каждого школьника. Особое внимание и поддержку уделяем семьям с детьми-инвалидами, им выплатили по 13,02 тысячи рублей», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.