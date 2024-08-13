Более ста тысяч подмосковных семей получили выплату на школьную форму
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В 2024 году выплату на школьную форму в Подмосковье получили более 120 тысяч семей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В августе мы автоматически перечислили выплату на школьную форму — три тысячи рублей, а многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по семь тысяч рублей на каждого школьника. Особое внимание и поддержку уделяем семьям с детьми-инвалидами, им выплатили по 13,02 тысячи рублей», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что такую меру поддержки в регионе предоставляют детям из многодетных семей и детям-инвалидам. Выплату можно потратить на приобретение формы для посещения занятий на период обучения ребенка в государственной или муниципальной образовательной организации Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.