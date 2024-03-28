Более ста женщин прошли лечение в Центре эндометриоза областного НИИ акушерства и гинекологии в Подмосковье

Почти 150 пациенток из Подмосковья и других регионов России прошли лечение в Центре эндометриоза, открывшемся в июне 2023 года на базе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что 32 из них провели оперативное лечение. При эндометриозе у женщины происходит разрастание клеток эндометрия — внутреннего слоя матки — за его пределы, что может привести к опасным последствиям для здоровья.

«Несмотря на то, что данное заболевание не является полностью излечимым, на сегодня можно значительно облегчить его симптомы и улучшить качество жизни женщин даже в самых сложных случаях. Для этого в Московской области созданы все условия», — сказал руководитель Центра эндометриоза, доктор медицинских наук, профессор Александр Попов.

В центре прием проводят хирург, репродуктолог, колопроктолог, уролог и другие специалисты. Пройти обследование в медучреждении можно бесплатно по направлению лечащего врача.

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