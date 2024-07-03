Более трех тысяч выпускников завершили обучение в подмосковном медколледже
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Около 3,5 тысячи выпускников прошли обучение в филиалах Московского областного медицинского колледжа № 1, почти 2,6 тысячи из них — учились за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы заинтересованы в привлечении новых кадров в наши медучреждения, в том числе фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Для этого мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По его словам, в 2024 году на бюджетную форму обучения планируют принять 2,8 тысячи человек. В ведомстве уточнили, что в колледже можно пройти обучение по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая» и другим.
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