Более трех тысяч выпускников завершили обучение в подмосковном медколледже

«Мы заинтересованы в привлечении новых кадров в наши медучреждения, в том числе фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Для этого мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.