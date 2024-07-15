Более трех тысяч жителей и гостей Коломны посетили фестиваль «Краснолетье»

В Коломне прошел яркий фестиваль «Краснолетье», посвященный народному творчеству. Участники и гости посетили разнообразные площадки в сквере имени В. А. Зайцева.

«Краснолетье» проводится в Коломне уже пятый раз. Юбилейное мероприятие провели насыщенно и интересно. Увлечение на свой вкус смогли найти все, в том числе и дети. Для самых маленьких провели активные игры и конкурсы, где они смогли повеселиться.

Также в рамках фестиваля развернули выставки и ярмарки, которые собрали богатое количество народных творений. Гости могли приобрести сувениры на память, а также насладиться угощениями.

Коломенские мастерицы провели увлекательные мастер-классы, где посетителей научили создавать украшения, тематических славянских кукол, бабочек и многое другое.

Не обошлось и без музыки. На фестивале выступили творческих коллективы Коломны, которые порадовали посетителей плясками и песнями. Все это создало незабываемую атмосферу праздника и подарило гостям множество впечатлений.