Более трех тысяч жителей Подмосковья воспользовались социальным такси с начала года, сообщили в Минсоцразвития области. Воспользоваться услугой могут, в том числе, маломобильные граждане для поездок по всему столичному региону.

Для оказания услуги в Подмосковье работает 95 специализированных автомобилей. При этом около 60 из них оборудованы подъемным механизмом. Осуществить посадку и высадку пассажира, а также зафиксировать кресло-коляску помогают специалисты службы.

Заказать социальное такси можно через мобильное приложение «Соцуслуги». Там нужно выбрать подходящее учреждение социального обслуживания, подобрать необходимый транспорт и указать дату поездки.