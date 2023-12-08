Более трех тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались для участия в конкурсе «Начни игру»

Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Так, Московская область вошла в топ-5 регионов России по количеству регистраций в конкурсе.

«Желаю всем участникам конкурса «Начни игру», которые представляют Московскую область, успехов в финале! Вперед и только вперед, мы в вас верим!», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Команда проекта «Начни игру» ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Ожидается, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвященную игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.

Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии.