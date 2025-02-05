Более трех тысяч жителей проголосовали за создание в Клину Музея Героев СВО

Идея о создании в Клину Музея Героев СВО нашла множество сторонников, что доказывает ход голосования на портале Добродел. Уже свыше трех тысяч жителей выступили за реализацию важного проекта, считая, что страна должна поименно знать своих героев.

Создание музея — один из проектов инициативного бюджетирования. С 27 января по 09 февраля включительно жители голосуют на портале Добродел за одну из 27 идей. Среди них и проект по созданию музея воинской славы «Zа СВОих». Инициатива является одной из лидирующих, что говорит об актуальности и значимости для клинчан. Многие из пользователей портала отметили, что героев, отозвавшихся на зов Родины, должны знать поименно. Важно сохранить память о каждом бойце из Клина, кто внес свой вклад в ход СВО.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская также поддержала идею. Она отметила, что место станет не только пространством для погружения в историю и исследования, но и локацией для встреч с участниками спецоперации и их близкими. Также в новом музее смогут проводить мероприятия для детей и подростков в рамках программы «Разговоры о важном».

Отметим, что голосование на портале Добродел продолжается. Поддержать проект можно по ссылке: https://vote.vmeste.mosreg.ru/narodniy_budjet

