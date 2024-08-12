Более трехсот человек прошли диагностику кожи в выходные в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Триста тридцать пять человек прошли диагностику кожи в минувшие выходные в Подмосковье. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В выходные в кожно-венерологических диспансерах региона прошел День открытых дверей. Все желающие могли сделать дерматоскопию новообразований кожи и проконсультироваться с дерматовенерологом.
В случае подозрения на злокачественное образование для пациентов сразу организовывали консультацию с онкологом. В общей сложности на дополнительное обследование были направлены 62 человека.
«В лечении любых заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому, если вы заметили рост или изменение родинок или других новообразований на коже, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», - подчеркнул министр.