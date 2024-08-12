Более трехсот человек прошли диагностику кожи в выходные в Подмосковье

Триста тридцать пять человек прошли диагностику кожи в минувшие выходные в Подмосковье. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В выходные в кожно-венерологических диспансерах региона прошел День открытых дверей. Все желающие могли сделать дерматоскопию новообразований кожи и проконсультироваться с дерматовенерологом.

В случае подозрения на злокачественное образование для пациентов сразу организовывали консультацию с онкологом. В общей сложности на дополнительное обследование были направлены 62 человека.