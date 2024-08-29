Более трехсот малышей смогут посещать новый детский сад в подмосковном ЖК «Отрадный»

Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Инвест-Строй» разрешение на ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на триста двадцать малышей, на территории жилого комплекса «Отрадный» в городском округе Мытищи.

Трехэтажное здание рассчитано на единовременное пребывание тринадцати групп детей в возрасте от двух до семи лет. В дошкольном учреждении оборудован пищеблок полного цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, универсальное кружковое помещение для развивающих занятий, а также кабинеты психолога и логопеда.

На территории комплекса установлены спортивные тренажеры, игровые городки для малышей, скамьи для отдыха старшего поколения. Также буквально в шаговой доступности от ЖК находятся дошкольные, учебные, медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры, супермаркеты, магазины, спорткомплекс и бассейн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей, которые успешно готовят олимпиадников и стобалльников.