Более трехсот миллионов рублей направят в Подмосковье на выплату компенсации за капремонт

Компенсацию взноса за капитальный ремонт в Подмосковье получают около 79 тысяч пенсионеров. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что пенсионеры старше 70 лет, которые проживают одни или в семье из неработающих пенсионеров, могут претендовать на 50%-ю компенсацию на оплату взноса, старше 80 лет — 100%-ю компенсацию. Ее размер будет рассчитываться исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. Льготу оформляют в автоматическом режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.