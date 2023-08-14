Более трети россиян играет в лотерею из желания проверить свою удачу. 5% россиян считает это хорошим занятием для совместного времяпрепровождения с семьей. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные холдинга «Ромир» и «Национальной лотереи».

Согласно данным проведенного исследования, почти 80% россиян хотя бы раз в своей жизни принимали участие в лотерею. Около 38% россиян играет в лотерею реже раза в год. Почти 30% принимают участие 1-2 раза в год. Немного менее 10% играют несколько раз в месяц, а 1% – еще чаще. 23% респондентов заявили, что никогда не играли в лотерею.

Чаще всего в лотерею играют жители России в возрасте от 35 до 59 лет. Больше всего по стране игроков набралось в Приволжском федеральном округе, где с различной частотой в лотерее принимает участие почти 85% опрошенных.

Исследование также выяснило, что 63% респондентов играют уже больше 5 лет, и только 7% играют менее года.

35% играют в лотерею для проверки своей удачи. 8% стараются таким образом обогатиться, 7% считают это хорошим способом провести время, а 6% увлечены самим процессом игры. Лишь 5% игроков считают лотерею – отличным способом для проведения времени в кругу семьи.