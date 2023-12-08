Более тридцати школьников вступили в кадеты в Люберцах

В ряды кадетского движения в Люберцах вступил 31 пятиклассник, все они дали торжественное обещание перед родителями, учителями, действующими офицерами и строем кадетов. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков.

Он уточнил, что теперь ученики будут изучать не только общеобразовательные предметы. Для них также будут проводить уроки фехтования, рукопашного боя, пения, танцев, военной подготовки. Торжественное мероприятие прошло накануне Дня Героев Отечества.