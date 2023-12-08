Более тридцати школьников вступили в кадеты в Люберцах
Фото: [пресс-служба администрации г.о Люберцы]
В ряды кадетского движения в Люберцах вступил 31 пятиклассник, все они дали торжественное обещание перед родителями, учителями, действующими офицерами и строем кадетов. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков.
Он уточнил, что теперь ученики будут изучать не только общеобразовательные предметы. Для них также будут проводить уроки фехтования, рукопашного боя, пения, танцев, военной подготовки. Торжественное мероприятие прошло накануне Дня Героев Отечества.
«На базе люберецкой школы кадетские классы появились в 1998 году. За это время ученики-кадеты демонстрировали и продолжают демонстрировать высочайший уровень подготовки. Благодарю директора Кадетской школы Наталию Скисову за неоценимый вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Желаю всем люберецким кадетам отличной учебы», — заключил глава муниципалитета.