Более тридцати студентов пройдут практику в подмосковном Главгосстройнадзоре

В сообщении уточнили, что практику пройдут студенты второго и третьего курса, которые проходят обучение по направлениям «Архитектура», «Гражданское и промышленное строительство», «Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство», «Менеджмент» и не только. Из общего числа обучающихся 25 человек будут проходить практику в областном Главгосстройнадзоре, еще девять человек — в подведомственных учреждениях: ГБУ МО «Мособлстройцнил» и ГБУ МО «СтройЭксперт», пять — в Центре содействия строительству региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.