Более тысячи автомобилей четвертый час толпятся среди ночи у Крымского моста

Более тысячи автомобилей с отдыхающими скопились в эти минуты на пункте пропуска со стороны Керчи, пытаясь покинуть территорию Крыма и перебраться через Крымский мост на материк. Об этом информирует телеграм-канал оперштаба.

Причем скопление машин фиксируется только со стороны Крыма. Число желающих попасть на полуостров со стороны Тамани практически нулевое.

"04:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - приводится в сообщении оперштаба.

Скопление машин в эти часы вполне объяснимое: тысячи отдыхающих хлынули внушительным потоком домой в преддверии начала нового учебного года. К тому же несколько часов назад в целях безопасности Крымский мост был на некоторое время перекрыт для движения автотранспорта в обе стороны.