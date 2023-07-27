Более тысячи детей из Подмосковья отдыхают на Черном море

В оздоровительных лагерях Краснодарского края на отдыхе находятся ребята из малообеспеченных подмосковных семей.

Как сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, на третью смену по линии ведомства отправлено более тысячи человек. Они находятся в комфортных, безопасных условиях под присмотром вожатых и воспитателей. Уклон делается на уроки по плаванию, подвижные игры, творческие конкурсы.

С начала лета на Черном море отдохнуло около трех с половиной тысяч детей. В августе начнется четвертая смена — будет выписано еще 1100 путевок.

Между тем, в Волоколамском округе в детском лагере Осташево скоро начнется смена для детей с пониженным слухом. Для них разработана специальная программа по адаптации.

Ранее сообщалось, что подмосковные лесничие пресекают самовольное занятие участков.