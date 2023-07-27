Подмосковные лесничие пресекают самовольное занятие участков

В ходе патрулирования обязательно обращается внимание на то, как владельцы земельных участков огораживают свои владения. Так, после обследования территории рядом с садовым товариществом «Технолог» (Красногорск) лесничие обнаружили нарушения и составили более десяти административных протоколов. За самовольные действия на лесных участках предусмотрены штрафы от 20 тысяч рублей до 300 тысяч.

Подмосковные пловцы выиграли очередные медали Кубка России.