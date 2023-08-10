Более тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки

На муниципальной сети отремонтировали более 570 ям, на региональной — свыше 470, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

На муниципальных дорогах больше всего ям устранили в пяти округах, в том числе в Ступино, Щелково и Серпухове, уточнили в ведомстве. На региональных дорогах в восьми муниципалитетах — Домодедово, Серпухов, Протвино, Пущино, Чехов, Подольск, Ступино и Ленинский округ — ликвидировали более шестидесяти дефектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно следить за ямочным ремонтом, в том числе оперативно реагировать на жалобы местных жителей на неудовлетворительное состояние дорог.