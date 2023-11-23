Более тысячи рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года

В Подмосковье провели более тысячи профилактических рейдов на ж/д станциях, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В ходе таких мероприятий представители администраций и сотрудники транспортной полиции пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы.

«С начала года в ходе таких мероприятий было выявлено более 10 тысяч нарушителей, пренебрегающих правилами. В регионе есть станции, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким — там рейды и дежурства проводятся ежедневно», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году в регионе зафиксировали более 170 смертельных случаев, которые произошли на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.