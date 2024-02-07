Более тысячи вандальных надписей выявили в Подмосковье за январь

В январе в Подмосковье выявили более 1,6 тысячи случаев незаконного нанесения граффити, большинство из них зафиксировали мобильные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Еще 334 нарушения были зафиксированы инспекторами, камерами системы «Безопасный регион» и председателями многоквартирных домов. Для устранения рисунков используют специальные моющие средства и краску подходящего цвета», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве напомнили, что граффити может внести разнообразие в городскую среду, если его местоположение и тематика были согласованы. При этом несогласованные рисунки подпадают под действие статьи 214 УК и могут грозить штрафом в размере до 40 тысяч рублей за акт вандализма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.