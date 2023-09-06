Более тысячи восьмисот детей-инвалидов Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом

За минувший летний период в Подмосковье обеспечили санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов, которые съездили в санаторий в сопровождении родителей. Об этом сообщили в региональном Минсоцразвития.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности четыре тысячи детей-инвалидов.

Напоминаем, что дети-инвалиды, проживающие в нашем регионе, могут получить путевку в санаторий совершенно бесплатно. Наиболее популярными санаториями на черноморском побережье в этом году стали «Русь» в Анапе, «Славутич» и «Горный» в Крыму. Дети-инвалиды и сопровождающие их родители могут также оформить бесплатный проезд до места отдыха.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что главная цель съезда педиатров Подмосковья состоит во внедрении новых методик.