Более восьми тысяч человек приняли участие в конгрессе «Педиатрия как искусство»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более восьми тысяч человек приняли участие в пятом конгрессе с международным участием «Педиатрия как искусство». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Мероприятие собрало специалистов из 75 субъектов РФ. Также в число участников вошли 24 представителя зарубежных стран.
В рамках конгресса состоялось более 400 лекций, симпозиумов, тренингов, мастер-классов и выступлений. Кроме того, были проведены форум на тему редких заболеваний и Всероссийская школа по муковисцидозу.
«Благодаря такому масштабному мероприятию, детские специалисты могут не только обменяться опытом, но и ознакомиться с современными методами диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний у детей», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.