Более восьми тысяч человек приняли участие в конгрессе «Педиатрия как искусство»

Более восьми тысяч человек приняли участие в пятом конгрессе с международным участием «Педиатрия как искусство». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мероприятие собрало специалистов из 75 субъектов РФ. Также в число участников вошли 24 представителя зарубежных стран.

В рамках конгресса состоялось более 400 лекций, симпозиумов, тренингов, мастер-классов и выступлений. Кроме того, были проведены форум на тему редких заболеваний и Всероссийская школа по муковисцидозу.