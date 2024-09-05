Более восьми тысяч наблюдателей будет задействовано на предстоящих выборах

В Московской областной избирательной комиссии рассказали, что на предстоящих выборах на избирательных участках следить за ходом голосования будет свыше восьми тысяч наблюдателей.

Примечательно, что за ходом выборов местных депутатов будут следить 3 категории наблюдателей. Почти тысяча двести человек от субъектов общественного контроля, то есть общественных палат, более четырех тысяч человек от избирательных объединений. А еще почти две тысячи семьсот наблюдателей будут представлены непосредственно от кандидатов.

В ведомстве подчеркнули, что все эти люди ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, при выездных голосованиях. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов, определением результатов выборов.