Более восьми тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала лета здоровье в парках проверили уже более 8,3 тысячи жителей Подмосковья, на прошлой неделе в акции принял участие 541 человек, она прошла в 34 городских округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» каждые выходные», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В случае необходимости после осмотра пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. Ознакомиться с результатами можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.