Более восьмидесяти рюкзаков подарили детям из Курской области в королевском «Роднике»

Директор регионального отделения «Интерфакса» Александр Веклич передал 84 рюкзака детям из Курской области, которые проживают в оздоровительно-образовательном центре «Родник» в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В оздоровительном лагере в настоящее время находится 109 детей, в том числе и студенты. Дети обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Для них, как и для всех школьников и студентов страны 2 сентября прошел День знаний.

При этом помимо портфелей юные куряне получили и всю необходимую школьную канцелярию. Отмечается, что в муниципалитете продолжают работать три пункта приема гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше трехсот тридцати первоклассников сели за парты образовательного центра «Полет», открывшегося в подмосковном Красногорске на год раньше.