Более восьмисот человек приняли участие в молодежных военно-патриотических сборах в Подмосковье

В подмосковном Подольске завершились четвертые молодежные военно-патриотические сборы. В этом году в них принимали участие ребята не только из Подмосковья, но также из Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики.

«Сборы прошли уже 4-й раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса — это небольшая, но дружная команда из Луганской народной республики. Будем стараться, чтобы с каждым годом география участников становилась шире, — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Сегодня также состоялось награждение команд, занявших призовые места в военно-спортивной игре, проходившей в рамках этих сборов. Ребята получили кубки, грамоты и брендированную форму. Отмечены и коллективы в различных номинациях — за лучшее прохождение отдельных этапов и за активное участие.

Отмечается, что военно-патриотические сборы в Подольске были организованы в две смены: 4–8 июля и 8–12 июля. Для ребят прошли 12 мастер-классов по различным видам подготовки вооруженных сил РФ: строевой, тактической, огневой и физической. Под руководством профессиональных инструкторов юные патриоты учились ориентироваться на местности, обучались флажковой азбуке и азбуке Морзе, осваивали навыки оказания первой помощи.

Для участников сборов были также организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны — Марией Михайловной Рохлиной, которая участвовала в Курской битве, и Николаем Ивановичем Герасимовым, освобождавшим Прагу, Будапешт и Вену.