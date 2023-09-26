Более восьмисот миллионов рублей выплатили жителям Московской области на молочную кухню с начала года

С начала этого года жителям Подмосковья выплатили почти 870 миллионов рублей на обеспечение питанием, сообщили в областном Минсоцразвития. Данную меру соцподдержки оказывают в рамках национального проекта «Демография».

«Выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это — беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до 3 лет», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве отметили, что ежемесячная денежная выплата беременным женщинам составляет 400 рублей, кормящим матерям — 1 тысяча рублей, детям от 0 до 1 года — 1 тысяча рублей, детям от 1 года до 3 лет — 600 рублей. Оформить выплату можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.