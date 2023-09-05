Более восьмиста заказов на регистрацию гаражей поступило этим летом в БТИ Московской области

В Бюро технической инвентаризации Подмосковья увеличилось количество заказов по «гаражной амнистии». Так, этим летом поступило более 800 заказов на регистрацию гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии». Об этом рассказали в региональном Министерстве имущественных отношений.

Отмечается, что это почти на 300 заказов больше показателей аналогичного периода прошлого года. Данный рост связан с активной информационно-разъяснительной работой, которую специалисты учреждения проводят ежедневно с жителями Подмосковья посредством мобильного офиса, встреч с членами СНТ и ГСК, а также горячей линии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что очистные сооружения в Щелково запустят на полную мощность досрочно.