Болельщиков калининградской «Балтики» облили зеленкой в центре Москвы

Как передает Baza, инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 июля, возле столичного отеля «Хаятт». Всего пострадали около десяти человек.

Отмечается, все пострадавшие болельщики клуба Балтика из Калининграда, что приехали в Москву на матч со Спартаком поддержать свою команду. К слову, калининградский клуб впервые за четверть века попал в высший дивизион.

Как рассказали пострадавшие, нападавший был один. Он подкараулил их и плеснул в лицо всем балончик с зеленкой. В настоящее время его ищут полицейские. Калининградцы расстроены до нельзя таким гостеприимством Москвы и намерены написать заявление, чтобы привлечь обидчика к ответственности.