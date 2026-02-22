Болеть невыгодно: врачам разрешили не давать больничный с температурой с 2026

С начала года вступили в силу обновленные нормы оформления листков нетрудоспособности. Медики получили право отказывать в выдаче документа, если состояние пациента позволяет выполнять рабочие обязанности, пишет Царьград.

С января 2026 года в России начали действовать измененные правила получения больничных листов. Теперь основанием для выдачи документа является не сам факт недомогания, а неспособность сотрудника выполнять свою трудовую функцию. Если человек способен трудиться даже при повышенной температуре, врач может не оформлять освобождение от работы.

Медицинские работники стали строже подходить к оценке состояния обратившихся за помощью пациентов. Вместе с тем ведомство расширило перечень ситуаций, при которых оформление больничного является обязательным. В этот список традиционно входят серьезные заболевания, травмы, а также необходимость ухода за больным родственником или пожилыми родителями. Кроме того, листок нетрудоспособности положен женщинам в декретном отпуске, гражданам на карантине и лицам, проходящим протезирование в условиях стационара.

По замыслу властей, нововведения призваны искоренить практику необоснованного оформления больничных. Каждый случай теперь будет подвергаться более тщательной проверке, чтобы средства фонда направлялись исключительно тем, кто действительно не может присутствовать на рабочем месте.

Для опытных сотрудников предусмотрено и приятное изменение. Максимальный размер выплат по больничному листу был увеличен. При официальном стаже более восьми лет и ежемесячной зарплате не ниже 233 тысяч рублей работник может рассчитывать на компенсацию до 200 тысяч рублей. В пересчете на один день это составляет около 6 тысяч рублей. Однако получить такие выплаты смогут далеко не все, поскольку для этого необходим продолжительный стаж и высокий уровень официального дохода.