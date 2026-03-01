Болезнь отнимет права с 1 марта: новые законы шокировали водителей России

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся приостановки действия водительских удостоверений. Причиной может стать отказ водителя проходить медосмотр после выявления заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем. Об этом информирует ТАСС .

В России с 1 марта 2027 года начнут действовать обновленные нормы, регламентирующие аннулирование водительских прав по медицинским показаниям. Как пояснил юрист Сергей Радько, основанием для приостановки действия удостоверения станет невыполнение требования о прохождении медосмотра.

Если в ходе оказания медицинской помощи у гражданина будет диагностировано заболевание, являющееся противопоказанием к вождению, ему предоставят трехмесячный срок для прохождения повторного освидетельствования. В случае игнорирования этого предписания водительские права аннулируют до тех пор, пока человек не подтвердит свою пригодность к управлению транспортом.

Юрист также отметил, что вернуть удостоверение можно будет только после получения официального медицинского заключения, свидетельствующего об отсутствии противопоказаний. Норма вступит в законную силу 1 марта 2027 года.