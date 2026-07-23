Болезнь «помолодела»: почему рак кишечника все чаще находят у людей до 45 лет
Онколог Балабан: рак толстой кишки часто выявляют до 45 лет
Хирург-онколог Владимир Балабан назвал ключевые причины развития колоректального рака у молодых людей, среди которых важную роль играют генетика и наследственные синдромы. Эксперт также предупредил об опасности списания ранних симптомов онкологии на обычные недомогания, пишет Газета.ру.
Генетика, тревожные симптомы и диагностика
Врач-колопроктолог объяснил механизмы развития заболевания и дал рекомендации по профилактике:
- Вклад генетики (15–30% случаев):
- Синдром Линча: Встречается в 3% случаев, вызван мутациями генов ремонта ДНК. При его наличии риск развития рака в течение жизни достигает 30–80%, причем опухоль часто появляется до 45 лет.
- Семейный аденоматозный полипоз (САП): Приводит к образованию сотен полипов с детства. Без хирургического лечения рак развивается практически у 100% больных к 40–50 годам.
- Почему диагноз ставят поздно:
Молодые пациенты и врачи часто принимают симптомы рака за менее опасные болезни:
- Анемию и слабость списывают на дефицит железа, упуская время, пока опухоль подтекает;
- Изменения стула (запоры, диарею) и кровь в кале нередко игнорируют.
- Главный метод проверки:
- Тотальная колоноскопия — наиболее надежный метод, позволяющий не только осмотреть кишку, но и сразу удалить предраковые полипы.
- Регламент обследований: Эксперт рекомендует проходить колоноскопию каждые 5 лет начиная с 18 лет (при отсутствии наследственных рисков) и каждые 3 года — при умеренном риске.