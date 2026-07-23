Скидки режут, чеки растут: что произойдет со стоимостью новых машин в конце лета 2026-го
Autonews: покупка машины в августе обойдется дороже
В конце лета российского покупателя авто ждет неоднозначная ситуация. Пока базовые прайс-листы производителей демонстрируют относительную стабильность, реальные ценники в салонах растут из-за урезания дилерских программ и скидок. Эксперты рассказали, чего ожидать от авторынка в августе 2026 года, пишет Autonews.
Ключевые тренды и прогнозы авторынка на август
Дилеры и аналитики рынка выделили основные тенденции в сегментах новых и подержанных автомобилей:
- Динамика цен на новые авто:
- Массовый сегмент: Базовые цены импортеров останутся стабильными (+1–2%), однако из-за урезания скидок по трейд-ин реальный чек для покупателя вырастет на 3–5%.
- Премиум и «параллельный импорт»: Эксперты прогнозируют подорожание премиальных машин до 8%. «Параллельные» поставки будут чутко реагировать на колебания курса валют.
- Сокращение скидочных программ:
- Дилеры оптимизировали складские запасы до комфортных 1,5–2 месяцев продаж, поэтому объем скидок снизится на 15–20%.
- Масштабных распродаж не планируется: точечные дисконты (до 10–12%) сохранятся только на неликвидные комплектации. Максимальная скидка по госпрограммам (до 30%) доступна только при покупке локализованных авто в кредит.
- Прогноз продаж (Новые авто):
- Продажи в августе ожидаются на умеренном уровне — порядка 110–130 тыс. машин. Главными сдерживающими факторами остаются высокие процентные ставки по кредитам и лизингу.
- Бум и нюансы на вторичном рынке:
- Продажи подержанных авто вырастут на 3–5% (около 500 тыс. перепродаж в месяц), так как покупатели уходят из салонов в более доступный б/у сегмент. В приоритете — модели до 5–10 лет.
- Проблема дорогой вторички: Машины дороже 3 млн руб. продаются с большим трудом — для заключения сделки продавцам часто приходится снижать первоначальную цену на 20–25%.