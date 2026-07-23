Миллиарды на «таблетированный сон»: как Россия подсела на безрецептурный мелатонин
Baza: россияне потратили на гормон сна ₽4,7 млрд на мелатонин за один год
За прошлый год россияне приобрели более 8 миллионов упаковок мелатонина. На фоне растущего спроса на препараты от бессонницы сомнологи предупреждают о рисках психологической зависимости и маскировки тяжелых ментальных расстройств при бесконтрольном приеме. Об этом пишет News.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Ключевые цифры и предупреждения сомнологов
Telegram-канал Baza и эксперты оценили масштабы и последствия массового увлечения препаратами для сна:
- Объемы рынка: За 2025 год в России продали более 8 млн упаковок мелатонина на общую сумму ₽4,7 млрд.
- Регионы-лидеры по спросу (на 10 тыс. жителей):
- Санкт-Петербург — 472,65 упаковки;
- Магаданская область — 461,89 упаковки;
- Мурманская область — 424,52 упаковки.
- Чем опасен бесконтрольный прием:
Сомнолог Надежда Бурко подчеркнула, что безопасный курс не должен превышать одного месяца.
- Основные риски:
- Появление психологической зависимости от «таблетированного сна»;
- Побочные эффекты: головные боли, мигрени и дневная разбитость/слабость;
- Маскировка болезней: Мелатонин скрывает истинные причины бессонницы (тревожные расстройства, депрессию, сбои циркадных ритмов), затягивая их профессиональное лечение.
- Тренд: В РФ сформировалась привычка «самолечения» седативными средствами. Врачи призывают при нарушениях сна сразу обращаться к профильным специалистам.