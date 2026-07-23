Миллиарды на «таблетированный сон»: как Россия подсела на безрецептурный мелатонин

За прошлый год россияне приобрели более 8 миллионов упаковок мелатонина. На фоне растущего спроса на препараты от бессонницы сомнологи предупреждают о рисках психологической зависимости и маскировки тяжелых ментальных расстройств при бесконтрольном приеме. Об этом пишет News.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.