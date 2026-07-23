Миллиарды на «таблетированный сон»: как Россия подсела на безрецептурный мелатонин

Baza: россияне потратили на гормон сна ₽4,7 млрд на мелатонин за один год

Общество

За прошлый год россияне приобрели более 8 миллионов упаковок мелатонина. На фоне растущего спроса на препараты от бессонницы сомнологи предупреждают о рисках психологической зависимости и маскировки тяжелых ментальных расстройств при бесконтрольном приеме. Об этом пишет News.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Ключевые цифры и предупреждения сомнологов

Telegram-канал Baza и эксперты оценили масштабы и последствия массового увлечения препаратами для сна:

  • Объемы рынка: За 2025 год в России продали более 8 млн упаковок мелатонина на общую сумму ₽4,7 млрд.
  • Регионы-лидеры по спросу (на 10 тыс. жителей):
    • Санкт-Петербург — 472,65 упаковки;
    • Магаданская область — 461,89 упаковки;
    • Мурманская область — 424,52 упаковки.
  • Чем опасен бесконтрольный прием:
    Сомнолог Надежда Бурко подчеркнула, что безопасный курс не должен превышать одного месяца.
  • Основные риски:
    • Появление психологической зависимости от «таблетированного сна»;
    • Побочные эффекты: головные боли, мигрени и дневная разбитость/слабость;
    • Маскировка болезней: Мелатонин скрывает истинные причины бессонницы (тревожные расстройства, депрессию, сбои циркадных ритмов), затягивая их профессиональное лечение.
  • Тренд: В РФ сформировалась привычка «самолечения» седативными средствами. Врачи призывают при нарушениях сна сразу обращаться к профильным специалистам.

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