Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами на международном турнире по настольному теннису

Подмосковные спортсмены Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов завоевали золотую и серебряную медали на международном турнире по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата «ITTF World Para Elite Nakhon Ratchasima 2026». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алиева одержала победу в одиночном разряде (класс 6) и должна возглавить мировой рейтинг в своем классе. Ноздрунов оказался серебряным призером в одиночном разряде (класс 9), в финале он уступил представителю Австралии.

Соревнования прошли в Накхонратчасиме (Таиланд), они собрали сильнейших спортсменов со всего мира и стали важным этапом подготовки к главному старту сезона. После этого они отправятся в Актобе (Казахстан), где примут участие в заключительном рейтинговом турнире. По его итогам определятся участники чемпионата мира, который пройдет в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.