«Ждать ли +40?»: метеорологи ответили на главный страх россиян перед европейским пеклом
ТАСС: метеорологи ответили на главный страх россиян перед европейским пеклом
Европу накрыла аномальная волна зноя с температурами выше +40 °C. Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, сможет ли европейская жара продвинуться на восток и добраться до российской территории в ближайшие дни, пишет ТАСС.
Главные тезисы синоптика
- Ближайшие 5 дней — без зноя: На западе России температура воздуха пока держится на 5 градусов ниже климатической нормы. В ближайшую пятидневку аномальной жары точно не ожидается.
- Возврат к норме: Постепенное потепление приведет к тому, что показатели термометров приблизятся к обычной норме лишь к 26 июля.
- Принцип движения воздушных масс: Подобные атмосферные волны обычно смещаются с запада на восток, поэтому теоретически зной может достичь и России.
- Фактор неопределенности: Точно спрогнозировать приход жары пока невозможно — скорость движения тепловых масс непредсказуема, и они могут на некоторое время зависать над Европой.