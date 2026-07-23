Из тюменской осени прямо на пляжи Дубая: открыты продажи на прямые рейсы

Авиаперевозчики сформировали расписание на осенне-зимний сезон:

География полетов из РФ: Прямое авиасообщение с Эмиратами свяжет 14 российских городов (включая Москву, СПб, Сочи, Казань, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Сургут и др.).

Принимающие аэропорты: Рейсы из России будут принимать 5 аэропортов в четырех эмиратах: Дубай (DXB и DWC), Абу-Даби (AUH), Шарджа (SHJ) и Рас-эль-Хайма (RKT).

Расписание и авиакомпании для Тюмени и Сургута:

Рейсы из обоих городов будет выполнять авиакомпания Utair в Дубай.

Из Тюмени: с 3 октября, частота — 2 раза в неделю.

Из Сургута: с 6 октября, частота — 1 раз в неделю.