Из тюменской осени прямо на пляжи Дубая: открыты продажи на прямые рейсы
АТОР: Utair запускает прямые рейсы в Дубай из Тюмени и Сургута с октября
Российские авиакомпании восстанавливают и расширяют полетные программы в Объединенные Арабские Эмираты. По данным Ассоциации туроператоров, осенью прямые рейсы в ОАЭ будут доступны уже из 14 городов России, включая Тюмень и Сургут.
Ключевые детали новых полетных программ
Авиаперевозчики сформировали расписание на осенне-зимний сезон:
- География полетов из РФ: Прямое авиасообщение с Эмиратами свяжет 14 российских городов (включая Москву, СПб, Сочи, Казань, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Сургут и др.).
- Принимающие аэропорты: Рейсы из России будут принимать 5 аэропортов в четырех эмиратах: Дубай (DXB и DWC), Абу-Даби (AUH), Шарджа (SHJ) и Рас-эль-Хайма (RKT).
- Расписание и авиакомпании для Тюмени и Сургута:
- Рейсы из обоих городов будет выполнять авиакомпания Utair в Дубай.
- Из Тюмени: с 3 октября, частота — 2 раза в неделю.
- Из Сургута: с 6 октября, частота — 1 раз в неделю.
- Другие направления и перевозчики: В ОАЭ также возвращаются Air Arabia, «Победа» (рейсы из Уфы и Махачкалы), «Уральские авиалинии» (из Екатеринбурга), «Азимут» и Red Wings.