Прямиком в реанимацию: Сургут столкнулся с опасной вспышкой тяжелого диабета у детей

Почти 80% детей с диабетом в Сургуте госпитализируют в тяжелом состоянии

Общество

В Сургутинском центре охраны материнства и детства зафиксирован тревожный рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей. Почти три четверти маленьких пациентов госпитализируют в экстренном и крайне тяжелом состоянии, в том числе с критическим уровнем сахара в крови, пишет издание «Югорский снегирь»,

Ключевые факты и статистика медиков

Руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева озвучила данные по заболеваемости за первое полугодие 2026 года:

  • Рост заболеваемости: За 6 месяцев выявлено 22 новых случая диабета 1 типа у детей — это примерно на 29% больше, чем за аналогичный период прошлых лет.
  • Тяжесть состояния:
    • Около 76% детей поступают в больницу уже в тяжелой форме.
    • У отдельных пациентов уровень глюкозы в крови достигал критических 54 ммоль/л, из-за чего детей сразу отправляли в отделение реанимации.
  • Случаи декомпенсации: Зафиксировано 34 случая, когда привычная терапия переставала удерживать сахар в норме.
  • Меры противодействия: Власти и руководство клиники планируют повысить настороженность педиатров в первичных поликлиниках для раннего выявления симптомов, а также усилить работу «Школ диабета».
  • Общая нагрузка: За полугодие в приемный покой Центра обратились 7 569 детей, из которых 3 037 были госпитализированы.

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