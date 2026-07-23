Прямиком в реанимацию: Сургут столкнулся с опасной вспышкой тяжелого диабета у детей
Почти 80% детей с диабетом в Сургуте госпитализируют в тяжелом состоянии
В Сургутинском центре охраны материнства и детства зафиксирован тревожный рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей. Почти три четверти маленьких пациентов госпитализируют в экстренном и крайне тяжелом состоянии, в том числе с критическим уровнем сахара в крови, пишет издание «Югорский снегирь»,
Ключевые факты и статистика медиков
Руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева озвучила данные по заболеваемости за первое полугодие 2026 года:
- Рост заболеваемости: За 6 месяцев выявлено 22 новых случая диабета 1 типа у детей — это примерно на 29% больше, чем за аналогичный период прошлых лет.
- Тяжесть состояния:
- Около 76% детей поступают в больницу уже в тяжелой форме.
- У отдельных пациентов уровень глюкозы в крови достигал критических 54 ммоль/л, из-за чего детей сразу отправляли в отделение реанимации.
- Случаи декомпенсации: Зафиксировано 34 случая, когда привычная терапия переставала удерживать сахар в норме.
- Меры противодействия: Власти и руководство клиники планируют повысить настороженность педиатров в первичных поликлиниках для раннего выявления симптомов, а также усилить работу «Школ диабета».
- Общая нагрузка: За полугодие в приемный покой Центра обратились 7 569 детей, из которых 3 037 были госпитализированы.