Прямиком в реанимацию: Сургут столкнулся с опасной вспышкой тяжелого диабета у детей

В Сургутинском центре охраны материнства и детства зафиксирован тревожный рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей. Почти три четверти маленьких пациентов госпитализируют в экстренном и крайне тяжелом состоянии, в том числе с критическим уровнем сахара в крови, пишет издание «Югорский снегирь»,