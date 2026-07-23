«Забываешь, что это за машина»: почему главред «За рулем» сравнил новую Volga K50 с Volvo
«За рулем»: названы плюсы и минусы адаптивной подвески Volga K50
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков провел детальный разбор и тест-драйв нового кроссовера Volga K50, представляющего собой локализованную версию Geely Monjaro. Эксперт оценил управляемость, динамику, работу адаптивной подвески и уровень зимнего оснащения флагмана.
Ключевые особенности и впечатления от тест-драйва
По итогам тест-драйва эксперт отметил характерные черты и нюансы поведения автомобиля на дороге:
- Технические характеристики:
- Двигатель и КПП: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
- Подвеска: В старших версиях («Премиум» и «Эксклюзив») доступна адаптивная подвеска с режимами «Комфорт», «Спорт» и автоматическим «Смарт».
- Управляемость и повадки:
- Инженеры сместили настройки в сторону драйверской управляемости — автомобиль уверенно держит прямую на высокой скорости и демонстрирует отличную реакцию в поворотах.
- Ощущения от езды Кадаков сравнил с автомобилями марки Volvo. Оптимальным режимом для ежедневной езды назван «Комфорт».
- Работа подвески и плавность хода:
- На мелких неровностях машина идет очень мягко.
- На крупных волнах (например, «лежачих полицейских») наблюдается раскачка, а мелкие стыки дорожного полотна из-за низкопрофильных шин на 20-дюймовых дисках передаются в салон достаточно ощутимо.
- Комфорт и оснащение:
- Отмечены удобная посадка водителя и отличная обзорность.
- В базовое оснащение входит полный «зимний пакет»: обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.