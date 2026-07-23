«Забываешь, что это за машина»: почему главред «За рулем» сравнил новую Volga K50 с Volvo

«За рулем»: названы плюсы и минусы адаптивной подвески Volga K50

Общество

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков провел детальный разбор и тест-драйв нового кроссовера Volga K50, представляющего собой локализованную версию Geely Monjaro. Эксперт оценил управляемость, динамику, работу адаптивной подвески и уровень зимнего оснащения флагмана.

Ключевые особенности и впечатления от тест-драйва

По итогам тест-драйва эксперт отметил характерные черты и нюансы поведения автомобиля на дороге:

  • Технические характеристики:
    • Двигатель и КПП: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
    • Подвеска: В старших версиях («Премиум» и «Эксклюзив») доступна адаптивная подвеска с режимами «Комфорт», «Спорт» и автоматическим «Смарт».
  • Управляемость и повадки:
    • Инженеры сместили настройки в сторону драйверской управляемости — автомобиль уверенно держит прямую на высокой скорости и демонстрирует отличную реакцию в поворотах.
    • Ощущения от езды Кадаков сравнил с автомобилями марки Volvo. Оптимальным режимом для ежедневной езды назван «Комфорт».
  • Работа подвески и плавность хода:
    • На мелких неровностях машина идет очень мягко.
    • На крупных волнах (например, «лежачих полицейских») наблюдается раскачка, а мелкие стыки дорожного полотна из-за низкопрофильных шин на 20-дюймовых дисках передаются в салон достаточно ощутимо.
  • Комфорт и оснащение:
    • Отмечены удобная посадка водителя и отличная обзорность.
    • В базовое оснащение входит полный «зимний пакет»: обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
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