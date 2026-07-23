Иллюзия безопасности: онкологи честно рассказали, как вейпы разрушают легкие
Онколог Гаркуша: вейпы грозят возникновением рака и разрушением легких
Торакальные онкологи Александр Миклин и Владислав Гаркуша опровергли миф о безопасности электронных сигарет. Врачи объяснили, как компоненты вейп-жидкостей поражают легкие и почему отсутствие многолетних исследований не делает их менее опасными, пишет VSE42.RU.
Что говорят врачи о вреде вейпов для легких
Специалисты отделения торакальной онкологии дали оценку влиянию альтернативного курения на здоровье:
- Риск онкологии: Вейпы способны провоцировать развитие рака легких, однако из-за относительной новизны устройств наука пока не может точно определить средний временной лаг до возникновения опухоли.
- Отсутствие долгосрочных данных: Недостаток многолетних наблюдений не означает безопасность — считать вейпы безвредными категорически нельзя.
- Наиболее опасные компоненты:
- Жидкости неизвестного происхождения: Кустарные смеси представляют наибольшую угрозу для тканей легких.
- Токсичные добавки: Особую опасность несут тетрагидроканнабинол и масляные соединения, включая ацетат витамина Е (известный как причина тяжелых поражений легких, таких как EVALI).