Иллюзия безопасности: онкологи честно рассказали, как вейпы разрушают легкие

Онколог Гаркуша: вейпы грозят возникновением рака и разрушением легких

Общество

Торакальные онкологи Александр Миклин и Владислав Гаркуша опровергли миф о безопасности электронных сигарет. Врачи объяснили, как компоненты вейп-жидкостей поражают легкие и почему отсутствие многолетних исследований не делает их менее опасными, пишет VSE42.RU.

Что говорят врачи о вреде вейпов для легких

Специалисты отделения торакальной онкологии дали оценку влиянию альтернативного курения на здоровье:

  • Риск онкологии: Вейпы способны провоцировать развитие рака легких, однако из-за относительной новизны устройств наука пока не может точно определить средний временной лаг до возникновения опухоли.
  • Отсутствие долгосрочных данных: Недостаток многолетних наблюдений не означает безопасность — считать вейпы безвредными категорически нельзя.
  • Наиболее опасные компоненты:
    • Жидкости неизвестного происхождения: Кустарные смеси представляют наибольшую угрозу для тканей легких.
    • Токсичные добавки: Особую опасность несут тетрагидроканнабинол и масляные соединения, включая ацетат витамина Е (известный как причина тяжелых поражений легких, таких как EVALI).

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