Слышала шум крови и движение глаз: нейрохирурги Подольска спасли девушку от глухоты

По информации издания, пациентка поступила в учреждение с жалобами на прогрессирующую потерю слуха. При этом девушка отмечала, что начала слышать шум собственной крови и даже звук движения глаз.

Операцию выполнил кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Димерцев, который присоединился к коллективу ПОКБ в марте. До перехода в Подольскую больницу он имел опыт проведения подобных вмешательств в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова.

«Дегисценция верхнего полукружного канала — это заболевание, которое имеет единичные случаи наблюдения как в отечественной, так и в мировой клинической практике», — отметил Дмитрий Димерцев.

Пациентке провели ювелирную операцию за правым ухом: хирурги выпилили небольшой фрагмент кости и закрыли им дефект основания черепа, зафиксировав трансплантат титановыми фиксаторами. Для Московской области эта процедура стала первой в своем роде.

Фото: [ пресс-служба Подольской областной клинической больницы ]

Вмешательство прошло успешно — слух был полностью восстановлен. Однако вскоре у Арины проявилась аналогичная симптоматика с левой стороны, и она вновь обратилась к своим спасителям. На днях нейрохирурги провели вторую операцию, повторив уникальный протокол лечения.

Как рассказала сама пациентка, болезнь серьезно ограничивала ее повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Работающая фельдшером Арина Манушина опасалась потерять место из-за невозможности выдерживать интенсивный график и физические нагрузки.

«Когда мне поставили диагноз, я искала помощи через соцсети. Мне прислали десятки контактов специалистов из разных городов, но из всех нейрохирургов взяться за мой случай согласился только Алексей Владимирович», — поделилась девушка.

Примечательно, что обе сложнейшие операции были выполнены пациентке бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Арина Манушина выразила глубокую благодарность врачебной и сестринской бригадам Подольской больницы за профессионализм и чуткость. После реабилитации она планирует вернуться к полноценной работе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для жителей организуют бесплатный онкоскрининг.