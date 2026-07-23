«Вся больная насквозь»: Степанова засомневалась, что Пугачева состоит в интимных отношениях с Галкиным

Популярный психолог Вероника Степанова, известная своими скандальными заявлениями о звездах, вновь оказалась в центре внимания, пишет The Voice. На этот раз ее мишенью стала народная артистка СССР Алла Пугачева. Степанова заявила, что певица лжет, рассказывая о своей интимной жизни с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*.

По мнению психолога, у 77-летней Примадонны не может быть полноценных сексуальных отношений.

«Как это все у нее с мужем происходит, трудно себе представить… Поэтому, когда Аллочка говорила о том, что у нее сексуальные отношения с Максиком, что вот прямо страсть, секс, — с трудом верится в это», — заявила Степанова.

Она добавила, что Галкин — молодой и здоровый мужчина, который не пьет, не курит и не употребляет запрещенные вещества. По ее словам, ему хочется нормального интима, но Алла Борисовна физически к этому не готова.

Психолог также задалась вопросом, зачем Галкин выбрал в жены Пугачеву, и предположила, что он, возможно, руководствовался другими мотивами. Степанова сравнила певицу с Майей Плисецкой, которая танцевала до преклонного возраста, и отметила, что артистка с юности не заботилась о своем здоровье, не занималась спортом и правильным питанием, поэтому ее состояние закономерно.

Ранее врач-косметолог Марият Мухина объяснила, откуда у Аллы Пугачевой синяки на руке.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.