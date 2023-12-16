Болгарское радио сняло с эфира интервью посла России, посчитав его политически некорректным

Беседа с Элеонорой Митрофановой должна была быть представлена рядовым болгарским радиослушателям в субботу, 16 декабря. Особую иронию вызывает тот факт, что сама программа носит название «Политически некорректно».

Как сообщил автор и ведущий программы Петр Волгин, Митрофанова в интервью рассуждала на тему свободы слова в Европе, о происходящем на Украине, а также коснулась судьбы памятника Советской армии в центре Софии. Программный совет БНР счел мнение российского дипломата не совсем уместным и снял программу с эфира.

«Программный совет БНР большинством голосов принял решение снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — объявил Волгин в эфире.

Все произошедшее, по его словам, можно смело охарактеризовать, как «акт политической цензуры».