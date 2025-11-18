Больничный «для галочки»: всех работающих предупредили о неминуемой угрозе

Работа во время больничного, по словам врача Ольги Шуппо, приводит к росту вспышек вирусных заболеваний в коллективах и повышает риск перехода болезней в хроническую форму. Она отметила в беседе с «Газетой.ру», что сотрудники часто продолжают выполнять задачи даже при ухудшении самочувствия, что снижает темпы восстановления и ослабляет иммунитет.

По словам специалиста, такая практика приводит к дополнительным потерям для работодателей: работники заболевают чаще, увеличивается количество пропущенных часов, снижается производительность. Шуппо подчеркнула, что больничный предназначен не только для лечения, но и для полноценного восстановления, включая соблюдение режима отдыха, назначенной диеты и медикаментозной терапии.

Она добавила, что работать во время болезни чаще всего продолжают сотрудники на удаленке, а также те, чьи заболевания не ограничивают их физически, например при травмах нижних конечностей. Однако при вирусных инфекциях и обострении хронических болезней требуется строгий режим отдыха и выполнение рекомендаций врача.

Параллельно обсуждается законопроект о введении временного адаптивного режима труда, который позволит работать во время болезни без оформления больничного и снижения заработка. Документ направлен на урегулирование ситуации, когда сотрудник не может быть признан полностью трудоспособным, но и не нуждается в полной нетрудоспособности.

