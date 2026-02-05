Больничный подорожал: максимальная выплата достигла 6 827 рублей

В 2026 году в России увеличен предельный размер выплаты по больничному листу для работающих граждан: максимальная сумма за один день временной нетрудоспособности достигнет 6 827 рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Как пояснил парламентарий, рост выплат связан с повышением минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей. Увеличение МРОТ автоматически повлияло как на минимальные, так и на максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности.

По словам Леонова, максимальная дневная выплата по больничному в 2026 году выросла более чем на тысячу рублей — ранее она составляла 5 673,97 рубля. Новый максимум — 6 827 рублей — положен сотрудникам, чей страховой стаж превышает восемь лет.

Размер пособия напрямую зависит от продолжительности страхового стажа. Так, при стаже от пяти до восьми лет верхний предел выплаты за один день составит 5 461,92 рубля. Если же стаж работника менее пяти лет, максимальная сумма больничного ограничится 4 096,44 рубля в сутки.

В Госдуме подчеркнули, что обновленные размеры выплат направлены на усиление социальной защиты работников и частичную компенсацию роста доходов и расходов в экономике.

